27 августа 2024, 20:57

Жителей Лобни пригласили на День открытых людей 31 августа

Медиасток.рф
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Центр досуга «Восточный» городского округа Лобня приглашает жителей и гостей муниципалитета на мероприятие «День открытых людей», который состоится 31 августа. В этом году название события немного изменилось, подчеркивая его дружелюбную атмосферу.

Мероприятие начнется в 12:00 с увлекательной детской интерактивно-развлекательной программы, где маленькие гости смогут весело провести время и познакомиться с различными активностями.

С 13:00 стартуют мастер-классы, среди которых «Волшебный мир театра», «Цветок. Рисование с натуры» и «Мой друг». Участники смогут не только поучаствовать в творческих занятиях, но и попробовать свою удачу в лотерее.

В 16:00 все желающие смогут получить консультацию у руководителей творческих коллективов центра досуга и записаться в интересующие кружки, что позволит каждому найти занятие по душе.

Завершит программу детская дискотека, которая начнется в 17:00.

Напомним, что Центр досуга «Восточный» расположен по адресу: улица Окружная, 11 к.3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Праздники Лобня
27 августа 2024, 19:16
Спартакиада учащихся начнется в Лобне 1 сентября
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В Лобне в рамках круглого стола обсудили вопросы возобновления Спартакиады допризывной молодежи среди общеобразовательных учреждений. В мероприятии приняли участие учителя физической культуры и начальной военной подготовки всех школ муниципалитета, а также первый заместитель главы города Владимир Зиновьев.

Участники дискуссии сосредоточились на положении о Спартакиаде, предложив ряд изменений для повышения интереса и результативности соревнований. Основной целью Спартакиады является не только повышение уровня физического развития молодежи, но и проверка готовности школьников к трудовой деятельности и службе в армии.

Спартакиада стартует в Лобне 1 сентября 2024 года, и организаторы надеются, что она станет важным событием для учащихся, способствуя их физическому и моральному развитию.

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Лобня Школьники
27 августа 2024, 18:56
Пловцы из Истры победили в массовом международном заплыве
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Два спортсмена из Истры стали победителями соревнования X-WATERS World Championship в Рузе. В заплыве участвовали также пловцы из других стран и регионов России.

Федор Матвеев выиграл в абсолюте, проплыв самую большую дистанцию за час, а Ольга Капущова заняла первое место, преодолев 500 метров за 12 минут.

Каждый участник заплыва получил медаль и диплом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 20 спортивных объектов будут открыты в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Чемпионат проходил на Рузском водохранилище впервые. На соревновании были разные дистанции: от 500 метров до 5 километров. Детские заплывы проходили на 50 и 200 метров, а эстафета состояла из двух этапов по километру.

Спортсмены Истра
27 августа 2024, 18:46
Педагоги из Воскресенска приняли участие в подмосковном съезде учителей
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Воскресенские педагоги приняли активное участие в съезде учителей «Траектория Взлета: 5 лет успеха», который прошел на базе областной гимназии имени Примакова. Делегацию из Воскресенска возглавил директор лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова Андрей Копцов.

На съезде подвели итоги работы образовательных учреждений Московской области, и лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова был отмечен среди школ с самым высоким числом победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, заняв достойное место в топ-30. По результатам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, лицей находится на четвертом месте среди школ области в рейтинге 2023-2024 учебного года.

В рамках мероприятия также была отмечена работа по развитию талантов обучающихся в городском округе Воскресенск. Заместителю директора Воскресенского научно-методического центра Михаилу Абрагимовичу была вручена почетная грамота министерства образования Московской области за достижения в этой сфере.

Съезд стал важной платформой для обмена опытом и обсуждения новых подходов в образовательном процессе, что способствует дальнейшему развитию педагогического сообщества региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Учителя Воскресенск
27 августа 2024, 18:07
Костюмированный велопарад «На краешке лета» прошел в Белоозерском
Медиасток.рф
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В городе Белоозерский состоялся яркий и запоминающийся костюмированный велопарад «На краешке лета». Мероприятие собрало любителей активного образа жизни всех возрастов, которые с фантазией подошли к выбору своих костюмов.

Участники продемонстрировали уникальные образы, отражающие их креативность и индивидуальность.

Все, включая членов жюри, поддержали добрую традицию и прибыли на мероприятие на велосипедах, самокатах и даже роликах. Сотрудники местного Дома культуры «Гармония» оказали помощь участникам в украшении себя и своих средств передвижения, добавив еще больше красок и веселья в атмосферу праздника.

Самому старшему участнику велопарада исполнилось 70 лет, а самому младшему - всего один год и девять месяцев, что подчеркивает разнообразие участников и объединяет поколения в стремлении к здоровому образу жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Воскресенск

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