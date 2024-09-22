Жителей Лобни наградили за вклад в развитие города

«Я хотела бы поблагодарить людей, которые были все это время со мной, которые совершали подвиги. Конечно, основная наша победа - это открытие, везде досрочно, трех очень-очень крупных объектов. Первый это школа „Авиатика“ и два детских сада, которые входят в ее образовательный комплекс», - сказала глава Лобни Анна Кротова.

В этом году в округе провели множество работ по благоустройству, ремонту дорог и ливневой канализации. А также открыли Центральный парк после реконструкции.

В планах не останавливаться на достигнутом, а дальше работать на благо любимого города.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».