22 сентября 2024, 13:27

Жителей Лобни наградили за вклад в развитие города

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День города отметили в Лобне. За вклад в развитие наградили тех, кто поучаствовал в главных проектах.

«Я хотела бы поблагодарить людей, которые были все это время со мной, которые совершали подвиги. Конечно, основная наша победа - это открытие, везде досрочно, трех очень-очень крупных объектов. Первый это школа „Авиатика“ и два детских сада, которые входят в ее образовательный комплекс», - сказала глава Лобни Анна Кротова.

В этом году в округе провели множество работ по благоустройству, ремонту дорог и ливневой канализации. А также открыли Центральный парк после реконструкции.

В планах не останавливаться на достигнутом, а дальше работать на благо любимого города.

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Благоустройство Лобня Дороги Работа
22 сентября 2024, 13:11
Представители администрации Воскресенска провели встречу с работниками местного завода
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Встречу в формате выездной администрации провели на одном из ведущих предприятий в городском округе Воскресенск. Работники завода смогли задать свои вопросы представителям муниципалитета.

По словам директора производственного кластера компании «Цементум» Ольги Будкиной, такой формат используется впервые.

«Он очень удобен для всех нас, потому что любой сотрудник и подрядной организации, и нашего завода может прийти сейчас и задать вопрос из любой сферы работы муниципалитета. Рады всех видеть, считаем, что это эффективная работа администрации и главы вместе с его командой с жителями города», - отметила Будкина.

Главные вопросы касались сферы ЖКХ, благоустройства территорий, ремонта дорог, освещения улиц и раздельного сбора мусора.

«Многих интересуют вопросы отопления, я довел информацию, где и как проводятся работы, когда они закончатся. Там, где вопросы требуют капитального ремонта, капитальных вложений, мы совместно с жителями отработаем вопрос собраний, и поставим на контроль о выходе домов на капремонт», - рассказал по итогам встречи глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Такие встречи представители администрации и жители округа договорились проводить и в будущем.

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ЖКХ Отопление Дороги Работа Заводы Воскресенск
22 сентября 2024, 10:54
Памятную доску погибшим во время взрыва газа в жилом доме открыли в Балашихе
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Мособлпожспаса

В Балашихе в доме № 10 на Октябрьской улице установили памятную доску жителям и спасателям, которые погибли во время взрыва бытового газа. На церемонию открытия приехали представители власти, собственники квартир, сотрудники МЧС и .

Памятную доску установили на фасаде дома, где 20 сентября 2023 года произошел взрыв. Тогда погибли семь человек, еще 27 пострадали.

«Мы все помним, как это было. Спасатели, скорая помощь, городские службы приехали на место. Серьезная проблема была с разбором завалов. Здесь работали спасатели нашего гарнизона и всей области. Они помогали тем, кто еще оставался жив. К сожалению, в ходе пожаро-спасательных работ было обрушение дома. Двое спасателей погибли героически, выполняя свой долг. Погибли и пять наших жителей. Сегодня, в годовщину трагедии, мы открываем мемориальную доску для того, чтобы сохранить память о них», - сказал Сергей Юров.

Специалисты провели экспертизу и приняли решение восстановить дом. Спустя год завершили работы. Помимо этого, капитально отремонтировали инженерные сети, кровлю, газовую систему безопасности и оштукатурили фасад. Жильцы постепенно возвращаются в свои квартиры.

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Спасатели Балашиха
22 сентября 2024, 00:33
Площадку под футбольное поле обустроили на центральном стадионе Волоколамска
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В городском округе Волоколамск капитально отремонтируют центральный городской стадион. Дренажные работы там завершили, рабочие приступили к отсыпке щебнем футбольного поля.

Строители полностью удалили растительный слой с площадки под футбольное поле, выровняли грунт, утрамбовали и разметили его. Сейчас специалисты засыпают основание щебнем.

«После отсыпки щебнем добавим еще песка, утрамбуем, и на следующей неделе планируем начать монтаж системы подогрева», - рассказал представитель подрядчика Вячеслав Паршин.

Одновременно на стадионе устанавливают раздевалки и готовят место для новой трибуны. Также здесь обустроят две многофункциональные спортивные площадки.

На обновленном стадионе появится крытая трибуна на 500 мест, беговые дорожки на 100 и 400 метров, теплая раздевалка, игровые площадки для волейбола, баскетбола и минифутбола, футбольное поле с подогревом.

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Волоколамск Ремонтные работы
21 сентября 2024, 23:46
Спортсмены из Серпухова победили на первенстве мира по тайскому боксу
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На первенстве мира по муай-тай у Бангкоке юные боксеры из Серпухова завоевали пьедестал почета. Более 2500 спортсменов из 90 стран приехали побороться за звание победителей.

Воспитанники бойцовского клуба «Кремень» в Серпухове победили на первенстве мира по тайскому боксу в Бангкоке. София Нагуманова поборола боксерку из Малайзии, а Василиса Киселева одолела соперницу из Канады. Девушки стали лучшими на соревнованиях, завоевав золото.

Почетное третье место досталось Анастасии Назаровой. Двукратной чемпионкой мира стала Яны Еремина, она победила спортсмену из Бельгии в финальном бою.

Готовил девушек к состязаниям тренер чемпионов, президент Федерации тайского бокса городского округа Серпухов Дильшод Мирзаев.

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Спортсмены Серпухов Бокс

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