Жителей Коломны предупредили об опасности для здоровья при купании в проруби

Он порекомендовал жителям Коломны отнестись к Крещенским купаниям с особой внимательностью.

«Поэтому тем, кто решится окунаться в прорубь, мне бы хотелось посоветовать отнестись к этому очень внимательно, потому что здесь можно получить не только благословение Божие, но и значительно навредить своему здоровью», - подытожил отец Дионисий.

Жители городского округа смогут окунуться в прорубь на шести площадках, где будут оборудованы раздевалки и пункты обогрева. Одновременно будет организовано дежурство спасателей и медиков.

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Праздник Крещения в православии отмечается в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан святителем Иоанном Предтечей.

«Крещение Господне - это прообраз того крещения, которое сейчас установлено в церкви. Теперь каждый православный христианин, крестясь, рождается для жизни вечной», - рассказал отец Дионисий.

По традиции в день праздника и накануне представители церкви освящают воду.

«Эта вода по церковному наименованию называется Агиасмой - великой святыней, и к ней относятся очень бережно: хранят ее в течение всего года, пьют ее натощак, принимая как дар Божий», - подчеркивает настоятель.

Для многих верующих главная традиция этого праздника - купание в проруби. Для людей, далеких от религии, праздник Крещения так же ассоциируется с этим действом. Однако купание в ледяной воде не является обязательным церковным таинством.

«Надо сказать, что это совершенно не церковная традиция, традиция народная. Ни в уставе церковном, ни в канонах церкви нет никакого предписания, указания и даже упоминания о том, что нужно окунаться в проруби, - отмечает отец Дионисий.