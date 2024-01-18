Жителей Коломны предупредили об опасности для здоровья при купании в проруби
Жителей городского округа Коломна призывают быть осторожными во время Крещенских купаний, поскольку процедура может навредить здоровью. Об этом предостерег настоятель храма Рождества Христова отец Дионисий.
Он порекомендовал жителям Коломны отнестись к Крещенским купаниям с особой внимательностью.
«Поэтому тем, кто решится окунаться в прорубь, мне бы хотелось посоветовать отнестись к этому очень внимательно, потому что здесь можно получить не только благословение Божие, но и значительно навредить своему здоровью», - подытожил отец Дионисий.
Жители городского округа смогут окунуться в прорубь на шести площадках, где будут оборудованы раздевалки и пункты обогрева. Одновременно будет организовано дежурство спасателей и медиков.
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Праздник Крещения в православии отмечается в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан святителем Иоанном Предтечей.
«Крещение Господне - это прообраз того крещения, которое сейчас установлено в церкви. Теперь каждый православный христианин, крестясь, рождается для жизни вечной», - рассказал отец Дионисий.
По традиции в день праздника и накануне представители церкви освящают воду.
«Эта вода по церковному наименованию называется Агиасмой - великой святыней, и к ней относятся очень бережно: хранят ее в течение всего года, пьют ее натощак, принимая как дар Божий», - подчеркивает настоятель.
Для многих верующих главная традиция этого праздника - купание в проруби. Для людей, далеких от религии, праздник Крещения так же ассоциируется с этим действом. Однако купание в ледяной воде не является обязательным церковным таинством.
«Надо сказать, что это совершенно не церковная традиция, традиция народная. Ни в уставе церковном, ни в канонах церкви нет никакого предписания, указания и даже упоминания о том, что нужно окунаться в проруби, - отмечает отец Дионисий.