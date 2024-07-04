04 июля 2024, 14:56

Жителей Истры обеспечили питьевой водой на время ремонта ВЗУ

Министерство ЖКХ Московской области
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На время ремонта водозаборного узла в городском округе Истра без воды остались 96 многоквартирных домов. Министерство ЖКХ Московской области поручило специалистам подмосковной аварийно-восстановительной службы обеспечить подвоз воды населению.

Ремонт ВЗУ провела «Истринская теплосеть», а подвоз питьевой воды жителям организовал истринский филиал МОС АВС.

«Делаем все возможное для того, чтобы жители Подмосковья всегда имели доступ к качественной воде, даже в условиях аварийных ситуаций. Взаимодействие всех служб и оперативность реагирования позволили минимизировать неудобства для жителей Истры и быстро восстановить водоснабжение», - отметил министр ЖКХ Антон Велиховский.

Когда работы завершились, дочу холодной воды населению возобновили. Вода соответствует всем санитарным нормам: она прозрачная, без цвета, запаха и посторонних взвесей.

Подмосковье реализует масштабную программу модернизации тепло- и водоснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Ее задача - за пять лет радикально обновить котельные, коммунальные сети и трубы.

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Истра Ремонтные работы
04 июля 2024, 15:18
Строительная готовность поликлиники на улице Заречной в Лобне достигла 80%
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На улице Заречная в городском округе Лобня продолжается строительство новой поликлиники, рассчитанной на 600 посещений в смену. По последним данным, готовность здания уже превысила 80%.

В настоящее время выполняются работы по устройству электроснабжения, внутренним отделочным работам, монтажу систем канализации и водоснабжения, а также установке лифтов. Кроме того, идет благоустройство прилегающей территории. Также началась поставка мебели и специализированного медицинского оборудования.

Напомним, что работы реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение» и направлены на значительное улучшение доступности и качества медицинских услуг для жителей Лобни.

Открытие поликлиники станет значительным шагом в развитии здравоохранения города и обеспечит жителям доступ к современной и качественной медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Лобня Строительство Поликлиники
04 июля 2024, 15:15
Встреча руководства «Мособлгаза» с жителями прошла в селе Ершово
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Жители села Ершово в Одинцовском округе встретились с руководством акционерного общества «Мособлгаз» в формате выездной администрации. Все желающие смогли задать интересующие их вопросы генеральному директору компании Игорю Баранову.

На встрече обсудили сроки подключения газа, его проведение в садовых некоммерческих товариществах и малонаселенных пунктах, а также техническое обслуживание газового оборудования.

Напомним, в программу социальной газификации вошли 178 населенных пунктов Одинцовского округа. Уже построили 235 километров газопроводов, а 2,5 тысячи домов подключили к магистральному газу.

Сейчас строительство газопроводов ведут в 23 населенных пунктах муниципалитета. В 2024 году по губернаторской программе в округе запланировано подключение газа в деревнях Малые Вяземы и Асаково.

Кроме Одинцовского, встречи прошли в Дмитровском и Раменском округах. Всего в них поучаствовали более 100 жителей Подмосковья.

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Одинцово Газ Ремонтные работы
04 июля 2024, 15:06
Территорию у дома № 11 на Пионерской улице благоустроят в Воскресенске
Администрация г.о. Воскресенск
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Недостатки, возникшие после проведения капремонта в доме № 11 на Пионерской улице в Воскресенске, должны будут оперативно устранить. Придомовую территорию осмотрела глава временно исполняющая полномочия главы округа Елена Овсянкина.

К осмотру дома в центральной части Воскресенска также присоединились сотрудники организации «Благоустройство и озеленение» и территориального отдела. Совместно с жителями они обсудили вопросы благоустройства и содержания территории. В частности, речь шла о вывозе мусора и уборке в подъездах.

Так, после обхода в подъезде дома № 9 дано поручение устранить последствия потолочных протечек, а также провести ремонт входной группы. А в доме № 11 необходимо устранить недостатки, выявленные после проведения здесь капремонта. Сроки для этого установлены.

Отметим, что заместители главы Воскресенска встречаются с жителями и представителями управляющих компаний регулярно. Это позволяет выстроить конструктивный диалог и решать проблемы оперативно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Воскресенск
04 июля 2024, 14:58
Подмосковный ФРП выдал почти миллиард рублей льготных займов в 2024 году
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО
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Фонд развития промышленности Московской области выделил предприятиям региона почти миллиард рублей на реализацию инвестиционных проектов. Соответствующие выплаты прошли в период с января по июнь 2024 года.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что 10 промышленных компаний получили льготные займы на сумму 984 миллиона рублей для развития производства.

Общий объем инвестиций в эти проекты, с учетом собственных средств предприятий, превысит 1,6 миллиарда рублей.

«Реализация проектов позволит дополнительно создать в регионе порядка 440 рабочих мест», - добавила Зиновьева.

Среди компаний, получивших льготные займы в первом полугодии 2024 года, была «Зеленые линии» из Красногорска, специализирующееся на производстве пищевых ингредиентов. Компания получила заем в размере 110 миллионов рублей, которые будут вложены в модернизацию производства.

Еще одним получателем льготного займа стала компания «Коттон Клаб» из Балашихи, которая привлекла около 116 миллионов рублей на развитие производства косметики и бытовой химии.

ФРП Подмосковья предоставляет предприятиям льготные займы по ставкам от 0,5% годовых в рамках поддержки развития промышленности в регионе. Подробную информацию о программах Фонда и условиях получения займов можно найти на официальном сайте организации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области Промышленность

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