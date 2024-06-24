Жителей и гостей Сергиева Посада угостили блинами в праздник Троицы

Нейрохирурги МОНИКИ имени Владимирского удалили 18-летнему пациенту гематому в мозге из-за которой он лишился возможности говорить. В отделение реанимации юноша попал в крайне тяжелом состоянии.

Специалисты обнаружили гематому в левой височно-теменной области. При такой патологии в головном мозге вены и артерии переплетаются между собой, что вызывает сильные головные боли, эпилептический синдром и внутричерепные кровоизлияния.

«Наши нейрохирурги во главе с руководителем отделения нейрохирургии МОНИКИ имени Владимирского Ревазом Джинджихадзе провели костно-пластическую трепанацию черепа и удалили мальформацию с применением микрохирургической техники», - рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии МОНИКИ Наталия Бурда.

Она добавила, что после трех суток в отделении реанимации пациента перевели в отделение нейрохирургии. Сейчас юноша чувствует себя хорошо. У него практически полностью восстановилась речь, прошли головные боли и нормализовалось артериальное давление.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».