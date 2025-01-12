Жителей Химок пригласили сдать кровь для госпиталя имени Вишневского

Кровь может сдать совершеннолетний житель Химок. После процедуры каждый получит денежную компенсацию и питательный завтрак.

К донорству есть ряд противопоказаний, которые делятся на временные и абсолютные. К участию в акции не допустят людей, имеющих сифилис, ВИЧ-инфекцию, туберкулез, вирусные гепатиты, болезни крови и онкологические заболевания. Пациенты, недавно переболевшие ангиной, гриппом или ОРВИ, могут сдать кровь через месяц после выздоровления. Не сразу допускаются к донорству люди, которые недавно удалили зуб, нанесли татуировку, сделали пирсинг и прививку, а также родили малыша.

Акция «За жизнь» пройдет 23 января с 9:00 до 13:00 на Ленинградской, 18А. Запись открыта по ссылке.

Отметим, кровь необходима раненым на лечении в «НМИЦ ВМТ имени Вишневского», а также пациентам при тяжелых травмах, операциях, с сильным кровотечением, онкологическими и гематологическим заболеваниями.