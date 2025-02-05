Жителей Химок пригласили принять участие в патриотическом грантовом конкурсе

Основная цель конкурса - поиск патриотических проектов, популяризирующих историю России, и спонсоров для них. Финансы будут направлены на помощь ветеранам, реставрацию памятников героям войны и другие инициативы. Проекты, которые пройдут отбор, получат денежный гранд до 150 тысяч рублей.

Принять участие в конкурсе сможет каждый желающий в возрасте от 16 до 35 лет. Главное - идя социального проекта по заявленной тематике.

«Победители получат не только средства для реализации своей идеи, но и всестороннюю помощь в организации и продвижении проекта в медиа. Кроме того, лучшие авторы смогут войти в региональный организационный состав подготовки празднования 80-летия Великой Победы», - отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии» Диана Алумянц.

Принимать заявки будут до 1 марта. Ее необходимо отправить на почту patriotizmvdeistvii@mail.ru. После этого результаты оценки и победителей объявят в социальных сетях. Подтвержденный проект необходимо будет реализовать до 1 августа 2025 года.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по ссылке.