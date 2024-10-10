Жителей Егорьевска предупредили о возможных отключениях электричества 11 октября

Так, с 09:00 до 11:00 электричество могут отключить на Старонечаевской, 4-й Нечаевской, Нечаевской, Радио, Луговой и Песочной улицах. С 11:00 до 12:00 без света могут остаться жители домов на Новопесчаной, Песочной, 3-й Нечаевской улиц, а также Нечаевского переулка и Ширяевского проезда.

С 13:00 до 15:00 отключения возможны в деревне Иваново, конторе «Рыбокомбината», а также Саввинском сельсовете.

Напомним, по всем интересующим вопросам можно обратиться на «горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону: 8(495) 995-00-99. Также с актуальной информацией об аварийных отключениях электричества можно ознакомиться на сайте.

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