Жителей Дубны пригласили на занятия по оказанию первой помощи

Как рассказал инструктор, навыки оказания первой помощи будут полезны каждому. Первое занятие пройдет 7 апреля.

«Инструкторский состав ВПСО „Дубна“ запускает цикл курсов на постоянной основе, среди которых будет курс по первой помощи в кризисных ситуациях. Каждый должен уметь остановить массированное кровотечение, распознать критическое состояние у пострадавшего, поддержать его психологически, оказать какую-то элементарную помощь. Это навыки, в общем-то, доступные каждому», - сказал он.

В программе проекта теоретические и практические занятия.

Волонтерский поисково-спасательный отряд «Дубна» - это сообщество неравнодушных людей, которые хотят помочь тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Его участники занимаются поиском пропавших людей, а также собирают гуманитарную помощь.

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