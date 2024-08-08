Жителей Балашихи пригласили пройти обследование печени в онкодиспансере
Московский областной онкодиспансер использует современные методы диагностики пациентов. Жителей Балашихи пригласили пройти обследование с уникальным контрастным препаратом, который за одно исследования может решить сразу несколько задач диагностики опухолевых и неопухолевых заболеваний печени и желчных путей.
Для диагностики внутрь вводится препарат, который быстро распространяется по организму.
«Ни один контрастный препарат, кроме гепатотропного, не в состоянии проникнуть внутрь клетки, а данный препарат может это сделать, в этом его уникальность», - рассказала заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения Айман Иманбердина.
С помощью такой методики врачи могут легко отличить доброкачественные новообразования от злокачественных. Также препарат позволяет найти дополнительные метастазы и мелкие патологические образования. Все это важно для выбора тактики лечения.
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