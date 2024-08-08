Жителей Балашихи пригласили пройти обследование печени в онкодиспансере

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Для диагностики внутрь вводится препарат, который быстро распространяется по организму.

«Ни один контрастный препарат, кроме гепатотропного, не в состоянии проникнуть внутрь клетки, а данный препарат может это сделать, в этом его уникальность», - рассказала заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения Айман Иманбердина.

С помощью такой методики врачи могут легко отличить доброкачественные новообразования от злокачественных. Также препарат позволяет найти дополнительные метастазы и мелкие патологические образования. Все это важно для выбора тактики лечения.

Напомним, в Красногорске строят главный детский медицинский центр Подмосковья. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие.

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