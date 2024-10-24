Жителей Балашихи пригласили помочь приюту для бездомных животных

Заместитель исполнительного секретаря Балашихинского отделения «Единой России» Ирина Митюрина сообщила, что благодаря помощи неравнодушных жителей, таких как Зули Мамедова, Анастасия Уланова и Аниса Ярулина, был собран корм для новых обитателей приюта. В ближайшее время, в рамках реализации партпроектов «Единой России» «Защита животного мира» и «Защита животных - это несложно», будет передан весь собранный корм в приют с помощью зоомагазинов Балашихи.

«У животных все очень даже неплохо - они в тепле, накормлены и обласканы! Если у читателей есть желание взять себе пушистого друга из приюта, это очень легко сделать», - добавила Митюрина.

Акция по сбору помощи для животных продолжается, и все желающие могут принять в ней участие, оставив продукты и вещи для животных в специально установленных коробках в зоомагазинах города. Поддержка неравнодушных людей помогает спасать жизни братьев наших меньших.

В коробку можно положить корма и лакомства с действующим сроком годности, лекарства, игрушки, лотки, лежанки, миски и другие полезные вещи для животных. На коробке размещена листовка с перечнем необходимых вещей, что поможет тем, кто не знает, что купить для приюта.

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