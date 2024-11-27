Жителей аварийных зданий в Яхроме переселят в 3 новых дома

На данный момент выполнено 68 процентов от общего объема работ. В двух домах завершены подключения к теплу и воде, ведутся отделочные работы. В третьем доме прокладывают сети, скоро начнется подключение. На стройке работают 86 человек и четыре единицы техники.

Основной проблемой стали задержки с поставками материалов. Главный инженер подрядчика Виктор Гришин сообщил, что работы по электроснабжению идут по плану, решаются вопросы с прокладкой трасс.

Исполняющий обязанности главы округа Иван Курданин осмотрел несколько квартир, которые скоро получат жители. Он отметил хорошее качество работы и попросил строителей ускорить темпы, чтобы люди как можно быстрее переехали в новые дома.

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