Жителей 13 домов в Мытищах расселят по программе реновации до конца года

На первое января 2023 года в списке аварийного жилищного фонда числился 61 многоквартирный дом, 154 были отнесены к домам с высоким уровнем износа.

В 2023 году полностью расселены 11 аварийных, частично - 8 аварийных домов. Кроме того, завершено переселение жителей 9 домов с высоким уровнем износа.

Микрорайон № 18Б также входит в проект реновации: здесь также будет реализован проект комплексного развития территории. Изменения коснутся 12 домов на улице Институтской и Матросова, 7 из которых по заключению экспертов признаны аварийными. По проекту здесь планируется возвести новый современный ЖК и прилегающие к нему объекты социальной инфраструктуры.

По словам начальника отдела расселения аварийного жилищного фонда администрации г. о. Мытищи Ирины Кочуровой, договором предусмотрено расселение 309 семей, это примерно 613 жителей и около 12 тысяч кв. м. жилищного фонда.

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