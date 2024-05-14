Житель Воскресенска победил на соревнованиях по бадминтону
Юный житель Воскресенска Егор Королев победил на Всероссийских соревнованиях по бадминтону. Он одержал победу во всех разрядах.
Воспитанник отделения бадминтона спортшколы по единоборствам Егор Королев выступил на Всероссийских юниорских и юношеских соревнованиях, которые проходили в Калининградской области с 8 по 12 мая 2024 года.
В соревнованиях приняло участие 157 спортсменов из 11 регионов нашей страны. Егор Королев стал победителем в одиночном, парном и смешанном разрядах.
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