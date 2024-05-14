Житель Воскресенска победил на соревнованиях по бадминтону

Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили жителям Подмосковья о важности соблюдения правил дорожного движения при езде на велосипедах. Чтобы прогулка не привела к травмам, необходимо выбирать подходящие дороги для катания.

По словам старшего смены поисково-спасательного поста 254-й пожарно-спасательной части Николая Воронова, лучше всего кататься по велосипедным дорожкам, а при выезде на проезжую часть соблюдать особую осторожность.

«Велосипед - это такое же транспортное средство, как и машина. Чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия, ехать нужно по краю проезжей части, если же их несколько, то они должны двигаться в колонне по одному. Во время движения нужно постоянно быть внимательными ко всему происходящему вокруг, не слушать музыку в наушниках, не разговаривать по телефону и не забывать, что, пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, нужно слезть с велосипеда и перейти его», - рассказал Воронов.

Он добавил, что стоит приобрести средства защиты - шлем, налокотники, наколенники, фонарики для велосипеда и специальную одежду с яркими цветами и светоотражающими полосками.

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