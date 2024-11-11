Житель Подольска стал участником первенства мира по шахматам среди юниоров

Святослав Лисенков из Подольска показал на турнире высокий результат, попав в десятку лучших юных шахматистов мира в возрасте до 14 лет. Победа в последней партии принесла Лисенкову девятое место в соревнованиях.

Родители Святослава переехали в Подольск, чтобы юный спортсмен смог заниматься в школе олимпийского резерва «Пахра». Уже через год шахматиста пригласили в сборную региона. Лисенков неоднократно побеждал на Кубке Карякина и других областных турнирах, а также является чемпионом России среди игроков в возрасте до 15 лет.

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил Святослава с высоким достижением и пожелал ему дальнейших успехов и ярких побед.

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