Житель Подольска получил звание «Народный писатель России»

Награждение состоялось на подведении литературных итогов уходящего года в Москве в Международной академии русской словесности «Марс». Претендентами на премию стали свыше 60 авторов из разных регионов России.

Диплом Александр получил за выдающийся вклад в русскую словесность. Также в 2024 год его наградили почетным знаком «Честь и слава» главы городского округа и медалью «За плодотворный труд» от Совета депутатов.

Отметим, что Александр Боярский является не только писателем и поэтом, но и журналистом, певцом теле- и радиоведущим.

Писатель родился в Подольске. Большая часть его творчества посвящена родному городу.