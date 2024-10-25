25 октября 2024, 14:24

Житель Подольска изготовил 30 маскировочных сетей для бойцов СВО

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Гуманитарный груз отправят из Подольска в зону СВО. Посылку подготовил местный житель для сына и его сослуживцев.

Маскировочные сети изготовил житель Подольска Николай. Он отметил, что подобные посылки собирают ежемесячно.

Помочь военнослужащим могут все жители округа. Для этого гуманитарную помощь можно отнести в волонтерские пункты.

Они работают в ВЦ «Красная горка» в доме № 5 на Садовой улице, в СП «Молодежный» в доме № 8 на Почтовой улице, в КПЦ «Дубровицы», ДК «Металлург» в микрорайоне Львовский, а также в СДК «Молодежный».

Также пункты открыты в волонтерском центре на улице Ульяновых и в сортировочном пункте на Парковой улице. Получить подробную информацию можно по телефону: 8 (4967) 50-04-93.

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Подольск Волонтеры
25 октября 2024, 14:55
Депутаты Богородского округа проверили качество ремонта подъездов
Пресс-служба администрации Богородского г.о.
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Программа капитального ремонта подъездов реализуется в Богородском округе. Больше половины объектов уже сданы. Качество работ контролируют и депутаты Богородского округа.

Подрядная организация заменила окна, тамбурные двери, приведены в нормативное состояние стены, полы и лестницы.

«В целом качеством выполненных работ остался доволен, дал небольшие замечания. Благодарю жителей за положительные отзывы о проделанной работе», - отметил председатель совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Напомним, что в этом году в Богородском округе в плане было 120 подъездов; в 82 из них работы уже завершены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пятилетней программе модернизации системы ЖКХ Подмосковья. Она коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.

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Реализация программы по ремонту подъездов в многоквартирных домах Богородского округа этого года близится к завершению. Работы выполняются в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Депутаты Богородского округа проконтролировали работы в многоквартирном доме на улице Ильича в Ногинске.

Депутаты Ремонтные работы Богородский
25 октября 2024, 14:54
Бесплатный онкосрининг пройдет для жителей Лобни 26 октября
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Жителей Лобни приглашают на обследование в Центры амбулаторной онкологической помощи Подмосковья. Министерство здравоохранения региона напоминает, что День открытых дверей проводится каждую последнюю субботу месяца.

В рамках программы обследования участники смогут получить консультацию онколога, провести диагностику новообразований кожи, сделать КТ и рентген, пройти цитологию шейки матки, а также маммографию и УЗИ молочных желез. Кроме того, будет доступен анализ крови на уровень ПСА.

Особое внимание к данному мероприятию стоит уделить тем, у кого в семье были случаи онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний или сахарного диабета. Эти группы риска особенно нуждаются в регулярном медицинском контроле.

Обследование доступно для совершеннолетних жителей Подмосковья. Для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Акция пройдет 26 октября с 9:00 до 14:00. Это отличная возможность позаботиться о своем здоровье и получить квалифицированную медицинскую помощь без предварительной записи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Лобня
25 октября 2024, 14:44
Жители Дмитрова проголосовали за запрет на подъезд машин к школе № 9
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Встреча представителей администрации Дмитровского городского округа с жителями прошла в школе № 9. На собрании обсудили итоги голосования об организации одностороннего проезда около школы № 9, детсада № 19 и дома № 4 по улице Маркова.

Инициатива организовать одностороннее движение от аллеи Славы на улицу Профессиональную поступила от Госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ считают, что это необходимо для безопасности юных горожан, а также для устранения утренних пробок.

В голосовании участвовали более 350 жителей, подавляющее большинство которых поддержали сохранение запрета на подъезд автомобилей к школе со стороны аллеи Славы.

В настоящее время работники учреждения «ЖКХ и благоустройство» начали замену асфальта возле школы № 9 и детского сада № 19. Также идут работы по устройству водоотвода с парковки и нового пешеходного тротуара, который соединит детский сад и школу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дороги Дмитров
25 октября 2024, 14:36
Экскурсию на механический завод провели для студентов в Ногинске
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Студенты Ногинского колледжа, обучающиеся по профессии «Мастер слесарных работ», посетили с экскурсией литейно-механический завод. Им показали все виды работ, которые выполняют на старейшем предприятии города.

Литейно-механический завод и Ногинский колледж давно сотрудничают. Предприятие является производственной площадкой для практических занятий студентов. Будущим мастерам слесарных работ показали весь процесс изготовления продукции, начиная от литья и заканчивая сборкой готового изделия. Кроме того, рабочие завода продемонстрировали работу станков и оборудования, которые необходимы для производства изделий из металла. Директор предприятия детально рассказал о возможностях трудоустройства и о совмещении трудовой деятельности с учебой в колледже.

Ребята с неподдельным интересом ознакомились с процессом производства и вживую увидели те навыки и умения, которые им предстоит освоить в колледже. Многие студенты заинтересовались возможностью работы в свободное от учебы время. Такие экскурсии в рамках учебы, безусловно, являются одним из эффективных инструментов привлечения будущих специалистов на предприятия Богородского округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экскурсии Студенты Богородский

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