24 июля 2024, 21:26

Житель Подмосковья выплатил более 920 тысяч рублей долга по алиментам

Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Судебные приставы Московской области взыскали задолженность по алиментам. Должника пришлось привлечь к административной ответственности. Он выплатил 920 тысяч рублей.

Житель Люберец не платил алименты двум своим несовершеннолетним детям четыре года. Судебный пристав возбудил исполнительное производство и сообщил об этом должнику, однако тот платить отказался.

Приставы ограничили его в праве выезда за пределы России, запретили управлять собственным автомобилем, а также вынесли постановления о запрете на регистрацию его автомобилей и доли в квартире. Кроме того, ему начислили исполнительский сбор - 58 тысяч рублей.

Даже эти меры не принесли результата. Тогда судебный пристав составил протокол об административном правонарушении. В результате суд вынес решение о назначении должнику наказания в виде 20 часов обязательных работ, которые он отработал, а также погасил задолженность.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Долги Суд Дети Доходы
24 июля 2024, 21:49
Центр «Точка Роста» откроют в школе № 2 в Истре к 1 сентября
Читайте нас в: Google Новости
В главном корпусе школы № 2 в Истре началось обновление классов, здесь к новому учебному году откроют Центр «Точка Роста». Его организуют в кабинетах химии, физики и биологии.

Рабочие убирают старую мебель в классах, меняют оконные блоки и обновляют систему освещения. В кабинетах заменят полы, отремонтируют потолки и установят новые двери.

Главным украшением станет современное оборудование и школьная мебель в едином стиле брендбука федерального проекта. Все работы завершат к началу нового учебного года.

В «Точке Роста» школьники будут изучать предметы в интерактивном формате. Это упростит обучение и пробудит в детях интерес к предмету.

Центры «Точка Роста» открывают в сельских школах и в маленьких городах, чтобы обеспечить детям равные возможности обучения независимо от населенного пункта. Кабинеты центров оснащены современными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами и квадрокоптерами. Такой формат также помогает ребятам научиться работать в команде и подготовиться к участию в различных конкурсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Истра Технологии Образование
24 июля 2024, 21:13
Акция «Собери ребенка в школу» пройдет в Химках до конца лета
Читайте нас в: Google Новости
Благотворительную акцию «Собери ребенка в школу» в Химках проводят каждый год. Помочь детям из малообеспеченных и многодетных семей может каждый желающий до конца лета.

Самое необходимое к школе вручат семьям первоклассников, у которых доход ниже прожиточного минимума.

«К учебному году необходимо подготовить набор канцелярии, учебные принадлежности, несколько комплектов одежды и обуви для занятий. Хочу отметить, что это большие затраты, особенно для многодетных или малообеспеченных семей. Специально для этого в Химках ежегодно запускают подобную акцию, и мы с депутатским корпусом принимаем в ней участие», - поделился депутат Совета депутатов, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Фонд принимает форму и спортивные принадлежности для детей школьного возраста. Пункт приема расположен по адресу: улица Кирова, дом 19.

График работы: по будням с 9:00 до 18:00.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Химки
24 июля 2024, 20:54
Пробки на подмосковных дорогах вечером 24 июля достигли 4 баллов
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Вечерние пробки на подмосковных трассах 24 июля составили четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Автомобильные заторы фиксируются на Новорязанском, Лыткаринском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Ленинградском, Дмитровском, Ярославском и Щелковском шоссе.

Также непросто будет проехать в эти часы на ЦКАД в районе населенных пунктов Агрогородок и Большие Вяземы.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Водители ЦКАД
24 июля 2024, 20:48
Около 20 километров теплосетей обновят в Химках к отопительному сезону
Читайте нас в: Google Новости
Почти 20 километров магистральных и распределительных теплосетей отремонтируют в Химках к осенне-зимнему периоду. Работы проведут в рамках планового ремонта теплоснабжающей компании «Мосэнерго» и инвестпрограммы. Более восьми километров трубопровода уже обновили в городском округе.

Ремонтные работы стартовали в апреле. Специалисты теплоснабжающей компании «Мосэнерго» модернизируют теплосети и оборудование в котельных многоквартирных домов в Старых и Новых Химках, Подрезкове, Сходне и Левобережном. Завершат работы уже в сентябре.

«В рамках подготовки к отопительному сезону мы провели 16 этапов гидравлических испытаний. Сейчас проводим прессовку более девяти километров теплотрасс в Старых Химках. В результате испытаний будут выявлены участки трубопровода, на которых требуется произвести замену. Также меняем технологическое оборудование и реализуем инвестиционную программу. Ежедневно мы работаем на 15-16 участках», - рассказал генеральный директор химкинского филиала теплоснабжающей компании «Мосэнерго» Сергей Чубаров.

Сейчас теплосети обновляют на проспекте Мельникова возле дома № 3. Здесь полностью заменят магистральный трубопровод, снабжающий теплом дома Новых Химок. Далее по графику - ремонт теплосетей в Сходне и Старых Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ещё 10 миллиардов рублей выделят на реконструкцию котельных в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Ремонтные работы

Новости по теме