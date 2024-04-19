Житель Подмосковья с донорским сердцем покорил гору Бештау

«Покорение горы стало для меня новым вызовом. Для этого нужны были усиленные тренировки. Я работал с тренером, чтобы развить нужные мышцы. На старте было 150 человек, я прибежал сотым», - рассказал Валентин Ткачев.

В финале марафона K-RUN он поднял флаг Ленинского городского округа на вершине Бештау, преодолев дистанцию за четыре часа. В планах у Валентина - участие в «Московском марафоне», «Зеленом забеге» и марафоне в Санкт-Петербурге на дистанции 21 километр.

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