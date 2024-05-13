Житель Люберец установил рекорд мира по сценическому экстриму

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Сергей выступил в паре со спортсменос из Сибири Юрием Колмаковым. За 12 минут 47 секунд они разрушили 79 предметов. Среди них - грелки, стальные стержни, колоды карт и сковородки.

«Поздравляю всех наших соотечественников с великим праздником - Днем Победы. Мы помним подвиг прадедов и дедов, а наш новый рекорд - дань памяти тем, кто ценой своих жизней подарил нам мирное небо над головой. Благодарю всех за поддержку и помощь в подготовке к рекорду», - сказал Сергей Агаджанян.

Мероприятие прошло на фестивале «Богатыри» на выставке «Россия».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».