Житель Коломны победил на межрегиональном рыболовном фестивале

На Скитских прудах провели соревнование рыболовов-любителей «Посадский спиннинг» по ловле спиннингом с берега. Продемонстрировать свое мастерство собрались рыбаки из Московской, Ярославской, Тверской и Владимирской областей разного возраста и уровня подготовки.

«Любители рыбной ловли собрались в семь часов утра. Соревнование традиционно проходило по принципу „поймал-выпустил“. Участниками были юные и молодые рыбаки, 30-40 лет, начинающие и уверенные любители, профессионалы и мастера спорта», - рассказали организаторы фестиваля.

Лучший результат показал Кирилл Бирюков из Коломны. Он поймал больше всего рыбы. Рыбак получил памятные подарки и сертификат на 20 тысяч рублей.

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