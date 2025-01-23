Житель Балашихи поучаствовал в ликвидации последствий разлива мазута в Анапе

Напомним, 15 декабря два танкера - «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» - потерпели крушение в районе Керченского пролива. Сильный шквалистый ветер и высокие волны спровоцировали столкновение судов, в результате чего в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Наиболее пострадавшим оказался Краснодарский край, где был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

«Я купил билеты в Анапу еще в октябре. Когда узнал о катастрофе, не стал отменять поездку и решил посвятить один из дней волонтерству по сбору нефтепродуктов, выброшенных на пляж», - рассказал Роман.

По прибытии на место, он обратился в местную организацию, связанную с работой муниципалитетов, и представился как сотрудник администрации Балашихи. Ему посоветовали обратиться в волонтерское движение. В штабе волонтеров Роману выдали средства индивидуальной защиты и необходимый инвентарь.

По его словам, желание помочь побережью Черного моря возникло от чистого сердца. В ликвидации последствий разлива мазута участвуют тысячи волонтеров со всей страны. Эти неравнодушные люди работают над спасением Черного моря, очищая его от нефтепродуктов и помогая животным, пострадавшим от катастрофы. Они стали первыми, кто вышел на борьбу с последствиями разлива.

Работа волонтеров важна не только для восстановления экологии, но и для поддержки местного населения, которое столкнулось с последствиями этого бедствия. Инициативы таких людей, как Роман Алифанов, показывают, насколько важным является желание помочь и проявить гражданскую активность в трудные времена.