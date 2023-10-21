Жилые дома и архитектурные формы будут печатать на 3D-принтере в Клину
Компания «Лабромед» в Клину начала печатать здания, сооружения и архитектурные формы с помощью строительного 3D-принтера отечественного производства. В проекте участвует организация «Смарт билд».
«Что касается фундамента, кровли, остекления, отопления - это все традиционное, такое же, как и в классическом методе строительства. Собственно, наш 3D-принтер в данный момент может возводить коробку строения, со всеми перегородками, основанием под рамы и даже при необходимости под камин», - рассказал представитель компании «Смарт билд» Илья Медведев.
Первый напечатанный двухэтажный офис строители возвели в Ставрополе. Сначала в компьютер загружается проект, затем специалисты загружают в робота пескобетонную смесь.
Компания «Лабромед» планирует закупить у партнеров 10 промышленных роботов.
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