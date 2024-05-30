30 мая 2024, 17:19

Жилой комплекс с паркингом на 267 мест построят в Пушкино в 2024 году

Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы подмосковного стройнадзора прверили жилой комплекс «Премиум» в Пушкино. Его возводят на улице Тургенева. Работы планируют завершить в конце этого года.

Как рассказали в ведомстве, строительство началось в августе 2022 года. Там уже завершили земляные работы и устройство фундамента, установили несущие конструкции и смонтировали наружные сети.

Жилой комплекс остоит из двух корпусов высотой в 21 этаж. Там обустроят 380 квартир площадью от 38 до 95 квадратных метров. На первых этажах разместят кафе, магазины, отделение банка и другие предприятия.

«В основе проекта ЖК реализуется принцип „город в городе“. Дворовую территорию оснастят зонами отдыха, спортивными и детскими площадками. А также детским образовательным центром временного пребывания, рассчитанным на 80 детей», - рассказали в ведомстве.

Для жителей также создадут парковку на 267 мест.

Жилой комплекс в районе с развитой инфраструктуры. Рядом находится рынок, железнодорожная станция, парк и заведения общепита.

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Строительство Пушкино
30 мая 2024, 17:59
Около 150 незаконных баннеров убрали в Солнечногорске с начала года
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Работы по демонтажу незаконной наружной рекламы продолжаются в Солнечногорске. С начала года ликвидировали порядка 150 конструкций.

Наружная реклама должна соответствовать нормативам федерального закона, а перед установкой конструкции необходимо получить разрешение. Это займет 15 календарных дней.

«На первом этапе подается заявление на согласование фасадной схемы рекламно-информационного оформления здания на региональном портале госуслуг. Получив положительное решение, предприниматель получает согласование на установку и может приступить к размещению вывески», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Предприниматели могут обратиться за помощью в отдел рекламы администрации городского округа Солнечногорск по телефону: 8 (496) 263-85-44. Или по электронной почте: solrek@bk.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Солнечногорск Реклама
30 мая 2024, 17:19
Спорткомплекс «Старт» в Реутове реконструируют к 2025 году
Пресс-служба Минстроя МО
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Спорткомплекс «Старт» реконструируют в Реутове. Он расположен на Новой улице. Там обновят трибуны и подтрибунные помещения. Их общая площадь составит более четырех тысяч квадратных метров. Работы планируют завершить к сентябрю 2025 года.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, работы проведут по проеку «Деморафия». Специалисты приступят к работам в июне.

На стадион обновят футбольное поле, беговые дорожки, легкоатлетический сектор и другое.

«В трехэтажном спорткомплексе разместятся спортивные залы, раздевалки, вестибюль с зоной ожидания и кафе, конференц-зал, тренажерный зал, медицинские помещения и массажные кабинеты, административные, бытовые и технические помещения, гостиничные номера», - добавили в министерстве.

На территории создадут парковку, а также проведут благоустройство.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Реутов
30 мая 2024, 16:44
Делегация Балашихи посетила экскурсионный тур по Могилеву
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Специалисты туристической отрасли из Балашихи побывали с рабочей поездкой в Белоруссии. Гости осмотрели достопримечательности Могилева.

«Могилев - гостеприимный город. В рамках сегодняшнего туристического форума мы очень рады видеть гостей из Балашихи. Они приехали к нам, чтобы ознакомиться с потенциалом нашего туризма», - сказала заместитель председателя Могилевского горисполкома Виктория Омелюсик.

Такой рекламный тур проходит впервые. В будущем для представителей Балашихи планируют организовать туры и по другим направлениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В Могилеве делегация Балашихи погуляла по площади Славы, в парке «Подниколье» и посетила Ратушу. Такие визиты помогут расставить приоритеты в туристических направлениях и наладят связь между городами и народами.

Туризм Балашиха
30 мая 2024, 16:32
Дворы на Лесопарковой улице в Балашихе благоустроят летом
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Зону отдыха с детской площадкой появится во дворах на Лесопарковой улице в Балашихе этим летом. Проект обсудили с жителями в общественно-политическом центре на Октябрьской улице.

На встрече с жителями заместитель главы Балашихи Михаил Объедков рассказал о благоустройстве дворов на Лесопарковой улице. Субсидию на эти цели предоставят из бюджета города.

В этом году в программу включены дворы вблизи домов № 10, 12, 16, 17 на улице Лесопарковой. Все работы начнут в июле. Для жителей сделают новую детскую площадку, зону отдыха с освещением и парковочными местами. В следящем году в программу благоустройства включат двор у домов № 2, 3, 4 на Лесопарковой.

Также на встрече обсудили реконструкцию станции МЦД Железнодорожная и организацию пассажиропотока через северный вестибюль моста-конкорса.

«Мы понимаем, что на время строительства для жителей возникают определенные неудобства, связанные с шумом и организацией пешеходного и транспортного сообщения, но это временные трудности. После проведения земляных и строительных работ территорию обязательно благоустроят. Со стороны жилой застройки там, где необходимо и предусмотрено проектом, будут установлены защитные экраны», - отметил заместитель главы Балашихи Михаил Объедков.

Площадь моста-конкорса составит свыше пяти тысяч квадратных метров. Конструкция будет оборудована эскалаторами, лифтами и системой навигации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Балашиха

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