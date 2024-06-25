25 июня 2024, 13:51

Жилой комплекс «Митино Дальнее» достроили в Химках

Администрация г.о Химки
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Квартиры в жилом комплексе «Митино Дальнее» в Химках начали сдавать владельцам. Свыше 860 семей смогут переехать в новый дом.

Восемь многоквартирных корпусов в жилом комплексе готовы к сдаче. Правом владения недвижимостью обладают 860 дольщиков, 644 из них уже получили ключи.

«Когда нас передали Химкам, мы очень обрадовались. Сразу почувствовали разницу. Уровень решения вопросов совершенно другой. Очень хорошая команда администрации. Действительно, оперативно все решают», - рассказала жительница комплекса «Митино Дальнее» Лариса Самойлюченко.

Строительство жилого комплекса стартовало в 2014 году, но спустя пять лет застройщик объявил о своем банкротстве. Процесс возобновился только в 2020. Четыре года спустя началось заселение.

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Химки Недвижимость Квартиры
25 июня 2024, 15:05
Тхэквондисты из Лобни сдали экзамен на черные пояса
Администрация г.о. Лобня
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Девять спортсменов из Лобни сдали экзамен на черные пояса по тхэквондо. Аттестация прошла в Подмосковье.

Аттестацию проводил мастер Им Гук Хен, имеющий восьмой дан. Воспитанники спортивного клуба «Центр-Восток» из Лобни сдали экзамен успешно. Черные пояса получили девять человек: Михаил Далов, Екатерина Антонич, Дмитрий Малыгин, Александр Медведев, Амина Магжанова, Ясмина Калита, Тимур Ахмедов, Ахмет Эметов. Также на третий дан экзамен сдал тренер клуба.

Отметим, что развитию спорта в округе уделяют особое внимание. В Лобне действуют 18 бюджетных спортивных секций. Их воспитанники регулярно побеждают на соревнованиях разного уровня.

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Спортсмены Лобня
25 июня 2024, 15:00
Акция «Свеча памяти» прошла на Аллее Славы в Видном
Администрация Ленинского городского округа
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Торжественное мероприятие прошло на Аллее Славы в Видном ко Дню памяти и скорби. Участники акция «Свеча памяти» зажгли сотни огней в честь героев Великой Отечественной войны.

Во время церемонии была объявлена минута молчания, после чего жители возложили цветы к «Вечному огню». Затем из зажженных свечей активисты выложили на площади у мемориала слова «помним» и «скорбим».

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память тех, кто защищал нашу родину в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Эта война оставила след в каждой семье, и мы обязаны помнить и чтить каждого, кто жертвовал своей жизнью за будущее нашей страны», - сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Участниками торжественных мероприятий в этот день стали депутаты Ленинского округа, настоятель Успенского храма, иеромонах Софроний Горохольский, полицейские, ветераны, волонтеры, представители администрации и «Молодой гвардии Единой России».

Всего ко Дню памяти и скорби в муниципалитета прошли свыше 20 мероприятий, в том числе концерт-реквием на площади у кинотеатра «Искра».

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Видное Ленинский округ Великая Отечественная война
25 июня 2024, 14:54
Подмосковная Система-112 приняла около 2 тысяч СМС с начала года
Unsplash
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Жители Московской области могут обратиться в Систему-112 с помощью СМС-сообщения. С начала года служба спасения приняла около двух тысяч заявлений данным способом.

В первую очередь такой способ обращения удобен для лиц с нарушением слуха и речи. Получив заявку, операторы 112 направят на помощь необходимые экстренные службы.

Напомним, всего за время существования данной функции операторы обработали около 600 тысяч СМС от жителей Подмосковья.

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Спасатели
25 июня 2024, 14:53
Процедуру получения протезов и слуховых аппаратов упростили в Подмосковье
Unsplash
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Жители Московской области, не имеющие инвалидности и нуждающиеся в протезировании, могут претендовать на бесплатное слухопротезирование и протезно-ортопедическую помощь. Теперь процедуру получения услуги упростили. Подать заявление можно можно по ссылке.

«Мы упростили процесс оформления документов для жителей и теперь при подаче заявления не потребуется предоставлять медсправку, она будет запрошена автоматически из поликлиники», - отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, ежегодно услуга предоставляется трем тысячам человек. Теперь им не придется получать бумажное направление в протезную организацию, обеспечение изделиями будет осуществляться по электронным спискам.

Напомним, что при подаче заявления на бесплатную протезно-ортопедическую помощь учитывается среднедушевой доход семьи, который не должен превышать трехкратной величины прожиточного минимума. Эти условия не относятся к слухопротезированию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Здравоохранение Поликлиники Госуслуги

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