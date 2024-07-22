22 июля 2024, 09:25

Жилой комплекс «Легенда Коренево» со школой и детским садом построят в Люберцах

Коренево Девелопмент
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Жилой комплекс «Легенда Коренево» построят в Люберцах. Его возведут вблизи Егорьевского шоссе. На территории разместят школу и детский сад.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, на территории ЖК возведут школу на 500 мест, детский сад на 120 воспитанников и торговый центр. Сейчас застройщик ведет работы в четырех жилых корпусах.

Жилой комплекс комфорт-класса появится вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково. На первых этажах разместят коммерческие помещения: кафе, досуговые центры и другие предприятия. На территории обустроят детские и спортивные площадки, велодорожки, автостоянку и зарядные станции для электромобилей.

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Люберцы Строительство
22 июля 2024, 10:19
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 22 июля
Медиасток.рф
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Свыше миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 22 июля. Это на 1% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Боровском, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Каширском, Калужском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей предупредили о кратковременном дожде и сильном ветре. Им советуют быть внимательными на дорогах, отказаться от резких маневров и соблюдать дистанцию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
22 июля 2024, 09:52
Автобусные остановки очистили от граффити и незаконной рекламы в Подмосковье
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Специалисты «Мосавтодора» очистили от граффити и несанкционированной рекламы еще несколько автобусных остановок и дорожных знаков в Подмосковье. Объекты привели в надлежащий вид.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что во Фрязине на проспекте Мира очистили опору линии наружного освещения, в Пущине привели в надлежащий вид павильон на проспекте Науки. Дорожные знаки отмыли на Комсомольском проспекте в Люберцах и на Центральной улице в Щелкове.

Незаконную рекламу убрали на автобусных остановках в деревне Старые Псарьки и селе Кудиново в Богородском, в поселке Поведники в Мытищах, на улице Московской во Фрязине и на проспекте Академика Туполева в микрорайоне Авиационном в Домодедове.

Опоры уличного освещения привели в порядок на улице Дзержинской в Дзержинском, на Жуковском шоссе в селе Быково, на проспекте Мира во Фрязине и на улице Вокзальной в Домодедове.

Развитие транспортной инфраструктуры продолжается в Московской области. В регионе построят еще 53 дорожных объекта , 23 из которых - федерального значения. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
22 июля 2024, 09:48
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 24 июля
Медиасток.рф
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Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 21 июля. В ближайшие дни в области спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 22 июля на большей части территории области установится второй класс пожарной опасности. При этом в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах спрогнозировали первый, а в Егорьевском - Четвертый.

Во вторник, 23 июля, в регионе ожидают первый класс пожарной опасности. Второй спрогнозировали в Дмитровском, Звенигородском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах.

В среду, 24 июля, на большей части территории области будет второй класс пожарной опасности, а в Звенигородском и Клинском лесничествах - третий.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 25 градусов днем и опустится до 15 - ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны дожди.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары
22 июля 2024, 09:38
Еще 2 детских сада и поликлинику построят в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном
Гранель
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Строительство ЖК «Бригантина» продолжается на набережной канала имени Москвы в Долгопрудном. Проект с социальной инфраструктурой реализует ГК «Гранель».

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что в ЖК уже построены три дошкольных учреждения и детская поликлиника. Планируется возвести новый корпус школы № 7, еще два детских сада и взрослую поликлинику.

В первой секции корпуса № 2 полностью сделали фундаментную плиту, строители приступили к армированию и бетонированию вертикальных конструкций одиннадцатого этажа. Во второй секции работы проходят на уровне седьмого этажа.

В корпусе № 3 завершаются земляные работы и заливка оснований и гидроизоляция. В шестой и седьмой секции выполнены работы по устройству фундаментной плиты, и армированию и бетонированию плит перекрытия на этажах. Аналогичные работы проводятся в пятой секции.

Инфраструктура в ЖК «Бригантина» продолжает активно развиваться. На первых этажах заселенных домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. Уже сдан в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг на 813 мест.

Реализация программы «Социальная ипотека» также продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Долгопрудный

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