01 апреля 2024, 09:49

Жилой комплекс «Легенда Коренево» построят в Люберцах к 2026 году

ООО СЗ «Коренево Девелопмент»
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Еще пять домов построят в жилом комплексе «Легенда Коренево» в Люберцах. Всего там обустроят 935 квартир площадью более 34 тысяч квадратных метров. Проект планируют реализовать к 2026 году.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, застройщик «Коренево Девелопмент» уже получил разрешение на проведение работ. В восьмиэтажных домах обустроят удобными и функционально спроектированными квартирами, а входные группы будут организованы по принципу безбарьерной среды. Внутри также будут помещения для консьержек, зоны хранения колясок и велосипедов.

ЖК «Легенда Корнево» находится вблизи Егорьевского шоссе. На территории будет работать школа, детский сад, торговый центр, автостоянка, велодорожки и многое другое. На первых этажах жилых домов разместят магазины, кафе и другие предприятия.

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Люберцы Строительство
01 апреля 2024, 09:37
Экологическая акция по сбору старых шин началась в Подмосковье
Мин ЖКХ
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Ежегодная экологическая акция «Сдай старые шины на „Мегабак“» стартовала в Подмосковье 1 апреля. Каждый автовладелец может бесплатно сдать в переработку ненужные покрышки и стать участником конкурса.

«Мы проводим экоакцию уже четвертый год подряд, она пользуется большой популярностью у жителей и способствует грамотной утилизации покрышек. Шины лучше вовлечь во вторичную переработку, нежели они будут пылиться в гараже, на даче или валяться на обочине и в лесу», - говорит министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В прошлые годы подмосковные автомобилисты сдали более двух тысяч тонн старых автопокрышек.

Чтобы побороться за призы, нужно сделать фото с автопокрышками на любой площадке «Мегабак» и разместить фото в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак. Затем жюри выберет самые креативные кадры и определит победителей.

Акция пройдет с 1 апреля по 15 мая.

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Общественные акции Экология
31 марта 2024, 23:34
Специалисты ГУСТ Подмосковья проконтролировали ремонт 325 дверей в подвалы с начала года
ГУСТ МО
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Управляющих организаций Подмосковья под наблюдением инспекторов ГУСТ МО решили 325 задач по восстановлению дверей в подвальных помещениях. Все работы были выполнены с начала 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, количество таких обращений сократилось на 10%.

Подвал является частью многоквартирного дома, где находится большинство инженерных коммуникаций, от состояния которых зависит качество жизни всех собственников и жильцов. Поэтому безопасности подвальных помещений уделяется особое внимание.

В соответствии с правилами технической эксплуатации жилых зданий, входные двери в подвал должны быть целыми, без повреждений, и заперты на замок. Ключи должны храниться в офисе управляющей компании или диспетчерской.

Информация о месте хранения ключей должна быть размещена на двери подвала. При этом представителям управляющей компании и коммунальных служб должен обеспечиваться доступ в любое время.

В случае обнаружения нарушений в содержании дверей в подвале необходимо сообщить об этом управляющей компании или через Единую диспетчерскую службу на портале ЕДС МО. Управляющая компания обязана принять заявку и выполнить ее в установленные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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ЖКХ
31 марта 2024, 22:18
Новый рентген-аппарат начал работу в Московском областном госпитале для ветеранов войн
Козлов Максим Константинович
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Новый рентген-аппарат заработал в Московском областном госпитале для ветеранов войн. Оборудование установлено взамен старой аналоговой техники.

По словам заведующей отделением Екатерины Мурзиной, новые аппараты обладают высоким качеством изображения, низкой дозой излучения и позволяют получать качественные снимки в короткие сроки за счет современной цифровой обработки.

Они также позволяют хранить изображения в цифровом формате, что обеспечивает доступ к ним немедленно после проведения исследования для всех специалистов. Это позволяет быстро и точно поставить правильный диагноз, а также определить дальнейшую тактику лечения.

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Здравоохранение Врачи
31 марта 2024, 21:04
Почти 40 детей вылечили от врожденной косолапости в Подмосковье в 2023 году
Пресс-служба Московской Детской травматолого-ортопедической больницы
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Почти 40 детей вылечили от врожденной косолапости специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы в прошлом году. В учреждении за эту задачу отвечает врач-травматолог Анна Винокурова.

Существует много различных методик лечения косолапости. В 40-е годы прошлого века американский ортопед Игнасио Понсети разработал методику лечения врожденной косолапости, которая сегодня считается золотым стандартом в этой области.

Врач-травматолог МОДКТОБ Анна Винокурова отметила, что желательно начинать лечение косолапости по методу Понсети в возрасте 7-14 дней, так как стопа в этом возрасте более податливая, что способствует более быстрой коррекции.

Этот метод применим также у детей от одного до двух лет и старше. До пяти лет дети, прошедшие лечение по методу Понсети, должны регулярно проходить обследования и наблюдение у врача травматолога-ортопеда.

«У ребенка с косолапостью, исправленной методом Понсети, стопы по опороспособности не отличаются от здоровых», - добавила Анна Винокурова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

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Дети Здравоохранение Больницы Врачи

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