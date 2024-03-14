Жилой комплекс «Героев» стал лучшим в Подмосковье по итогам всероссийского конкурса
Лучший жилой комплекс определили в Подмосковье по итогам всероссийского конкурса «ТОП ЖК-2024». О результатах рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.
За победу в номинации «Лучший ЖК Московской области» боролись 11 претендентов. По совокупности разных критериев победителем стал жилой комплекс «Героев» от «Главстрой Регионы».
Во всероссийском конкурсе участвовали более 1,4 тысячи номинантов, а лучших определили с помощью 650 экспертов в строительной сфере. Оценка каждого ЖК проводилась по 133 параметрам.
ЖК «Героев» расположен в удобном и благоустроенном районе городского округа Балашиха, рядом с Ольгинским лесопарком. Здесь уже открыт детский сад, строят еще один. Планируется возведение школы для 1320 учеников. В пешей доступности - железнодорожная станция.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
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