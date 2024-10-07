07 октября 2024, 09:14

Жилой комплекс для переселенцев из аварийных домов построят в Зарайске в 2025 году

Пресс-служба администрации г.о. Зарайск
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Новый комплекс, предназначенный для переселенцев из 25 аварийных домов, появится в Зарайске в 2025 году. Он будет расположен на Московской улице.

Замглавы администрации городского округа по градостроительной деятельности Андрей Шолохов подчеркнул, что программа переселения горожан из аварийного жилья стала самой масштабной в истории муниципалитета.

Обитатели 211 аварийных квартир получат жилье после завершения строительства. Однако они могут воспользоваться еще двумя способами переселения - либо с помощью жилищного сертификата, либо через выкуп квартиры администрацией.

Комплекс будет построен на площади более двух гектаров. Для переселения зарайцев из аварийного жилья в новостройках выделят 149 квартир.

В текущем году уже 34 жителя города из 46 подавших заявление на получение жилищного сертификата уже стали его обладателями.

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Зарайск Строительство Аварийное жилье
07 октября 2024, 10:03
Творческие коллективы со всей России выступили на фестивале в Павловском Посаде
Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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Необычный фестиваль-карнавал впервые прошел в Павловском Посаде. На мероприятие в парке «Меленки» приехали коллективы из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Владимира, Архангельска и многих других городов России.

Фестиваль«ТекСТИЛЬный Посад» включал не только красочное карнавальное шествие участников в ярких костюмах, но и обширную концертную программу. А изюминкой праздника стало дефиле, где выбирали лучшие образы.

На мероприятии выступили с теплыми словами обращения к собравшимся первый замглавы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов, руководитель Фонда сохранения и развития культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей, исторической памяти «Уникальная страна» Валерий Богомолов, депутат областной думы Линара Самединова и многие другие.

Все желающие могли приобрести изделия ремесленников, художников и текстильных предприятий на устроенной организаторами ярмарке.

Текстильный фестиваль неслучайно состоялся именно в Павловском Посаде, где работают основанные еще в XIX веке предприятия легкой промышленности.

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Фестивали Павловский посад
06 октября 2024, 20:36
Строительная готовность школы в ЖК «Рублевский квартал» в Одинцове достигла 46%
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В Одинцовском округе продолжается развитие социальной инфраструктуры. В число новых объектов вошла и школа в ЖК «Рублевский квартал». Над ее возведением сейчас трудятся 80 человек.

В школе будет учиться 44 класса по 25 детей. В четырехэтажном здании обустроят универсальные кабинеты, помещения для групп продленного дня с игровыми и спальными зонами, мастерские для занятий творчеством, просторный актовый зал с амфитеатром, два спортивных зала и стадион. Особенностью школы станет двухуровневый информационно-библиотечный центр с многофункциональными зонами.

Сейчас завершен монолит и кладочные работы, рабочие занимаются внутренней отделкой и благоустройством территории и планируют приступить к устройству фасада.

На территории жилищного комплекса «Рублевский Квартал» также построят девять малоэтажных домов с приватными дворами без машин, а также три школы и четыре детских сада.

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Одинцово Благоустройство Школы
06 октября 2024, 20:35
Лучших сотрудников МФЦ наградили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Пять лучших сотрудников Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг отметили по результатам работы в сентябре. Специалистов поблагодарили за эффективную службу.

Определяли лучших специалистов по следующим показателям: эффективность работы, полученные благодарности от заявителей и добросовестное отношение к работе.

«В начале 2022 года руководством МФЦ для мотивации сотрудников было утверждено Положение, согласно которому ежемесячно определяют лучшего главного специалиста в каждом отделе по оказанию государственных и муниципальных услуг МФЦ. Желаю хорошей работы и успехов», - поделилась Надежда Смирнова.

Звание лучших специалистов месяца получили: Жанна Медведева, Жанна Семина, Дарья Косякова, Сауле Кулкаева, Анна Катаева.

Отметим, что в Химках ежегодно обновляют Доску почета. Фотографии лучших работников учреждений, в том числе специалистов Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположены у здания администрации округа.

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Химки МФЦ
06 октября 2024, 20:15
Соревнования по кросс-спринту прошли в Богородском округе
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Недалеко от села Мамонтово Богородского округа прошли соревнования по кросс-спринту, в которых приняли участие 104 спортсмена и 17 команд в категории «родители-дети». Несмотря на дождливую погоду, участники проявили стойкость и мастерство на новом полигоне.

Одной из главных задач соревнований было умение быстро сориентироваться на незнакомой местности. Важно было не только бежать быстро, но и всегда понимать, где находишься, чтобы успешно пройти дистанцию.

На сложной дистанции с 18 контрольными пунктами победителем стал кандидат в мастера спорта Максим Чурсанов из группы «Спортивное ориентирование». Второе место занял Андрей Муханов, а третье - Алексей Кириллов из команды «Азимут».

На более простой дистанции с 11 контрольными пунктами лучшим оказался Михаил Похвалинский. Второе и третье места заняли Михаил Саламатин и Иван Демидов соответственно.

Первый старт сезона прошел успешно, и участники остались довольны соревнованиями. Даже непростые погодные условия не смогли испортить их планы и настрой. Спортсмены получили ценный опыт и наметили направления для дальнейшего улучшения своих навыков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Богородский

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