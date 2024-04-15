Жилой дом в аварийном состоянии снесли в Лыткарине

По словам министра Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, в связи с моральным и физическим износом здание 1930 года постройки признали аварийным и подлежащим сносу.

«В рамках адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ была проведена процедура по расселению собственников восьми жилых помещений, после чего в марте текущего года произведен демонтаж. В настоящее время участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор утилизирован», - рассказал Гордиенко.

Освободившуюся территорию благоустроят.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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