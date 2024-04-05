Жилой дом со встроенным детским садом и кабинетом врача построят в Раменском округе

Шатура стала площадкой для творческих экспериментов, там начался областной фестиваль «Театральная планета». За четыре дня коллективы представят на сцене более 10 постановок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Фестиваль «Театральная планета» проводится уже шесть лет, но в этом году он приобрел статус областного. Покорять жюри и зрителей приехали артисты из Подмосковья и Саратовской области. Они представят спектакли «Снегурочка» по пьесе Александра Островского, «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца, «Тайна волшебных игрушек» Ивана Алифанова и многие другие.

Открывали марафон спектаклей артисты театральной студии «Фантазия» из города Рошаль. На сцене они показали премьеру - романтическую музыкальную историю «Алые паруса» по мотивам повести Александра Грина.

«Самый большой эксперимент - мы через пластику решили сделать океан-море. Его и лес мы изобразили хореографией», - рассказала художественный руководитель областного фестиваля «Театральная планета» Евгения Бочкарева.

Кроме спектаклей, в программе фестиваля были и мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, танцам, а еще - режиссерские лаборатории. Завершится фестиваль 7 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестиваль «Театральная планета» проводится уже шесть лет, но в этом году он приобрел статус областного. Покорять жюри и зрителей приехали артисты из Подмосковья и Саратовской области. Они представят спектакли «Снегурочка» по пьесе Александра Островского, «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца, «Тайна волшебных игрушек» Ивана Алифанова и многие другие.

Открывали марафон спектаклей артисты театральной студии «Фантазия» из города Рошаль. На сцене они показали премьеру - романтическую музыкальную историю «Алые паруса» по мотивам повести Александра Грина.

«Самый большой эксперимент - мы через пластику решили сделать океан-море. Его и лес мы изобразили хореографией», - рассказала художественный руководитель областного фестиваля «Театральная планета» Евгения Бочкарева.

Кроме спектаклей, в программе фестиваля были и мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, танцам, а еще - режиссерские лаборатории. Завершится фестиваль 7 апреля.