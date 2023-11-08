Жилой дом капитально отеремонтировали на Молодежной улице в Химках

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Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, такая система утепления значительно снижает теплопотери и экономит энергоресурсы. Ремонт провели в рамках самой масштабной в России программе.

Работы проводил Фонд капитального ремонта под контролем сотрудников технадзора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».