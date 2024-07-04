Жилищный сертификат вручили сироте Александру Федорову в Чехове

Традиционно Александру вручили подарки- книгу, посвященную 70-летию Чехова, сувениры и мультиварку. На торжественное вручение пришел и родной брат Александра Евгений, который воспитывал его после смерти матери.

«На данный момент я считаю, мы с органами опеки проделали огромную успешную работу - ребенок вырос и стал полноценным, дееспособным гражданином нашей страны. Да, я лишился официального статуса опекуна, но теперь я в официальном статусе старшего брата», - сказал брат Александра Федорова Евгений Богословский Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В торжественной обстановке сертификат юноше вручил глава Чехова Михаил Собакин. Александр Федоров является студентом первого курса Института информационных и вычислительных технологий «Московского энергетического института». Ведет активную общественную жизнь: Александр - член студенческого совета, медиа и спортивного клубов.

«При поддержке, по инициативе нашего губернатора Андрея Воробьева мы уже который год проводим эту программу. И это оказывает большую поддержку. С 2013-го года 167 детей Чехова уже стали обладателями собственного жилья. До конца года еще двое ребят получат ключи от собственных квартир», - прокомментировал глава Чехова Михаил Собакин.

Это уже восьмой сертификат, который вручают в округе в 2024 году. По условиям программы «Жилище» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут получить квартиру по договору найма или купить жилье самостоятельно на единовременную социальную выплату. Ее размер - более четырех миллионов 300 тысяч рублей. Александр решил купить жилье самостоятельно недалеко от университета.