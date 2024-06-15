Жилищные сертификаты вручили 6 переселенцам из аварийных домов в Жуковском
Еще шесть владельцев аварийного жилья в микрорайоне Ильинка в Жуковском получили сертификаты на приобретение квартир. В торжественной обстановке документы им вручил глава городского округа Борис Аубакиров.
Благодаря жилищному сертификату, не нужно ждать, когда построят дом для переселения - деньги на покупку жилья можно получить сразу же. Минимальный метраж составляет 33 квадратных метра. Будущие новоселы довольны и большинство из них не собираются покидать округ.
Напомним, что в этом году программа нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийных домов в Жуковском завершена в полном объеме.
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