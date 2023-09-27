Жилищные инспекторы усилят контроль за подготовкой 5 тысяч домов Подмосковья к зиме

Читайте нас в:

Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, осмотры проводили при помощи приложения «Проверки Подмосковья» по специальному чек-листу. Все нарушения направили управляющим компаниям для устранения.

Полностью все задачи отработали коммунальщики в Реутове, Серебряных Прудах, Власихе, Черноголовке, Котельниках, Молодежном и Восходе. При этом больше всего нарушений устранили в Люберцах, Одинцове и Балашихе.

Чаще всего инспекторы выявляли неисправность дверей, не покрашенные стены, а также подтопление и захламление в приямках.

«В настоящий момент в работе управляющих компаний остаются задачи по пяти с половиной тысячам многоквартирных домов. Выполнить их необходимо быстро и качественно, чтобы МКД были готовы к зиме не только на бумаге. Отработку всех выданных заданий мы продолжаем контролировать», - отметила Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.