Жилищные инспекторы решили свыше 240 тысяч проблем в подмосковном ЦУР с начала года

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«Заявок по сравнению с аналогичным периодом 2022 года стало на 14% меньше», - отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Больше всего обращений за указанный период отработали жилищные инспекторы в Балашихе, Красногорске, Одинцове, Воскресенске, Наро-Фоминске, Ленинском и других округах.

Жители Орехово-Зуева, Серпухова и Коломны реже других заявляли о жилищно-коммунальных проблемах.

Федина напомнила, что жители могут оставить свои заявки на портале ЕДС. Управляющая организация возьмет обращение в работу в течение суток и выполнит его в установленные регламентом сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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