Жилищные инспекторы проверили тепловые сети в Одинцове и Шаховской

Читайте нас в:

Девять объектов прошли испытания повышенным давлением. Это свидетельствует об их готовности к работе в осенне-зимний период.

На пяти участках тепловых сетей в Одинцове инспекторы выявили утечки. После проведения ремонтных работ здесь проведут повторные гидравлические испытания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».