Жилищные инспекторы проверили газовое оборудование в домах Лобни

Специалисты уже практически устранили все недочеты. Так, управляющая компания отремонтировала крепления газопровода в доме № 1Б на улице Победы. Работники муниципального предприятия «Домовладение» покрасили трубы в доме № 20 на Мирной улице.

Напомним, с 1 января 2024 года обслуживанием газового оборудования в жилых домах региона займется «Мособлгаз». Предприятие раз в год будет проводить техническое обслуживание в соответствии с графиком, который опубликуют на сайте в конце декабря.

Кроме того, со следующего года в регионе появятся газовые участковые, в подчинении которых будут слесари. Узнать их можно будет по спецформе с логотипом «Мособлгаза» и удостоверению с QR-кодом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в течение трех лет в жилых домах Подмосковья установят датчики загазованности «ГазКонтроль».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».