Жилищные инспекторы проследили за подготовкой домов к зиме еще в 11 округах Подмосковья

Не дует, не намокает и не растут грибы - к такому долгожданному результату в квартирах жителей Подмосковья должны привести ремонты межпанельных швов и внешних стен домов, выполненные по требованию Госжилинспекции.

«Любой дефект на фасаде - это изъян в температурно-влажностном режиме всего строения. Последствия такой проблемы не только потеря комфорта в квартирах в виде холода и сырости», - подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

По ее словам, это снижает защитные свойства дома и нарушает требования к ео энергосбережению и энергоэффективности. Управляющие компании обязаны качественно готовить объекты к зиме и в преддверии холодов устранять все щели и трещины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он указал, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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