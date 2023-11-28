Жилищные инспекторы Подмосковья разъяснили правила очистки крыш от снега

ГЖИ разъяснила, что самый существенный объем работ придется на дома со скатными крышами, так как именно их необходимо регулярно освобождать от покрова, не допуская снежных шапок выше 30 сантиметров.

Внимание управляющих компаний обращают на то, что не все крыше необходимо чистить от снега. Например, из 54 тысяч многоквартирных домов Подмосковья половина имеет мягкие плоские кровли. Главная задача - не допустить роста сосулек, опасных для людей и элементов строения.

Дома же с жесткими кровлями подлежат очистке. Важно, чтобы толщина снега не превышала 30 сантиметров. Все подлежащие очистке строения должны быть приведены в порядок в течение трех дней с момента снегопада.

При проведении работ необходимо обеспечить безопасность людей. Перед очисткой бригада должна пройти освидетельствование, подтвердить квалификацию, проверить надежность оборудования и снаряжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад. Он отметил, что в Лобню перебрасываются дополнительные силы для уборки дорог.

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