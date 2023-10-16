Жилищные инспекторы Подмосковья помогли решить 13 тысяч коммунальных проблем за неделю
Госжилинспекция Подмосковья обработала 18,9 тысячи обращений жителей за неделю. Свыше 13,2 тысячи из них уже решили — остальные заявки завершат в ближайшее время.
Как рассказала глава ведомства Ольга Федина, количество обращений снизилось в пяти округах. Это Звездный Городок, Шаховская, Власиха, Лосино-Петровский и Красногорск.
Чаще всего жители просили обеспечить отопление в домах и квартирах. В этом категории поступило около пяти тысяч заявок. Еще 668 обращений касались уборки подъездов и 426 - ремонта лифтов.
Оставить обращения по поводу коммунальных проблем жители могут на портале ЕДС МО. Их возьмут в работу в течение суток.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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