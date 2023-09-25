Жилищные инспекторы отработали 5,2 тысячи обращений в Подмосковье за неделю

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В большинстве округов наблюдается снижение количества обращений. В пятерку лидеров вошли Можайск, Лотошино, Дзержинский, Кашира и Клин. При этом ни одной заявки не поступило из Восхода и Молодежного.

Чаще всего на неделе жители жаловались на уборку мусора в подъезде, поломку лифтов и освещение во входных группах. Руководитель ГЖИ Московской области Ольга Федина напомнила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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