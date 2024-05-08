Жилье по льготной программе выдали еще одному врачу в Одинцове

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Татьяна занимается оечением органов дыхания почти 25 лет.

«Для укрепления иммунитета в первую очередь нужно делать прививки. После них даже, если заболеем гриппом или ОРВИ, то перенесем легче. Также важны поливитамины, правильное питание, здоровый образ жизни. А вот Курение обычных и электронных сигарет, использование вейпов - пагубно сказывается за здоровье самого курильщика и окружающих», - говорит она.

В семье Татьяны трое детей, долгое время они жили в съемном жилье. По совету коллег она поучаствовала в программе поддержки.

«Мы искали примерно такую же квартиру, как снимали - просторную с большой кухней. Найти такую „двушку“ получилось на вторичном рынке в хорошем доме. Ремонт был уже сделан. По расположению дом даже чуть ближе к работе, чем раньше», - рассказывает она.

Программу реализуют в Подмосковье в 2016 года по инициативе губернатора. По ней собственное жилье могут получить врачи, учителя, молодые ученые и другие специалисты.

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