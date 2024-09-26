26 сентября 2024, 10:07

Жилье по льготной ипотеке одобрили еще одному медработнику в Красногорске

Министерство жилищной политики Московской области
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Медсестра Оксана Видясова из Красногорской больницы приобрела собственную квартиру по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

«В колледже я сразу определилась, какое отделение выбрать. Пошла в реанимационное. Мы работаем с тяжелобольными пациентами. Изменения в состоянии происходят на глазах. Очень вдохновляет, когда они идут на поправку», - рассказала о своей работе Оксана.

Раньше медсестра снимала квартиру, потом подала заявку на участие в программе «Социальная ипотека». Это помогло решить жилищный вопрос.

«Я выбрала квартиру в новом ЖК. Это восьмиэтажные дома. Ремонт сразу готов - можно заезжать. Очень красивое, тихое место, рядом лес, свежий воздух», - говорит Видясова.

Узнать больше о льготной ипотеке можно на сайте Минжилполитики Московской области.

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Красногорск Льготная ипотека Социальная ипотека
26 сентября 2024, 11:15
Гимнастки из Чехова выиграли 5 медалей на областных соревнованиях
Пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Воспитанницы спортивной школы «Витязь» приняли участие в первенстве по художественной гимнастике «Вдохновение». Традиционные осенние соревнования проходили в соседнем округе Ступино.

Гимнастки из Чехова под руководством тренеров Ольги Куликовой и Юлии Клементьевой показали высокие результаты. По программе первого спортивного разряда в групповых упражнениях победителем турнира стала команда «№ 13». В ее составе выступали Алиса Елецкая, Александра Рощупкина, Мария Гарочкина, Елизавета Евдокимова и Кира Манжула.

В индивидуальной программе серебряными призерами в своих категориях стали Милена Ирицян и Мария Антонова, Ольга Кириленко заняла третье место.

Выступавшая в групповых упражнениях в составе сборной Московской области Мария Антонова завоевала бронзу.

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Спортсмены Школы Чехов
26 сентября 2024, 11:05
Чемпионат по мини-футболу прошел на стадионе «Химик» в Чехове
Пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Турнир по мини-футболу в формате 6 на 6 завершился в Чехове. В соревнованиях, которые проходили с 27 июля по 22 сентября, участвовали 16 команд.

Чемпионат такого формата в округе проводился впервые. Команды сначала играли по круговой системе и по результатам получили места в «золотой» и «серебряной» лигах плей-офф.

Победителем «золотой» лиги названа команда «Венюково-2», второе место - у СВОК-2, на третьем - «Народная команда». В «серебряной» лиге лучшими стали футболисты «ЗаМКАД», вторую строчку занял «Стандарт», тройку призеров замкнул «Интер».

Наградами также отметили отдельных игроков, отличившихся в своих амплуа. Призы футболистам вручил заместитель начальника управления физической культуры, спорта и туризма администрации Чехова Юрий Головин.

Лучшими вратарями признаны Денис Жмура из «Народной команды» и Александр Левичев из «Стандарта». Среди бомбардиров выделили Ивана Гоморова из «Венюково-2» и Дмитрия Николаева из «Стандарта». Лучшим молодым игроком до 18 лет стал Артем Кияшко из «Интера». В номинации «Лучший игрок турнира» выбраны Андрей Вишняков из «Венюково-2» и Максим Дячинский из «ЗаМКАД».

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Спортсмены Чехов Футбол
26 сентября 2024, 10:06
Встреча администрации с жителями прошла в селе Семеновское
Телеканал «360»
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Жители села Семеновское задали вопросы главе округа на личной встрече. Она прошла в формате выездной администрации.

Отметим, что встречи в формате выездной администрации пройдут и в других населенных пунктах округа.

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На встречу приехали глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, его профильные заместители, депутаты и представители ресурсоснабжающих организаций.

Большинство вопросов жителей было связано с ЖКХ и работой рейсового транспорта. Автобусы часто опаздывают и ходят не по графику. Как объяснил Сергей Мужальских, все потому, что не хватает водителей. Проблему планируют решить, привлекая частных водителей.

Также по просьбе сельчан в Семеновском установят современные остановки. Вопрос по обустройству тротуара и пешеходного перехода рассмотрит комиссия по безопасному движению.

ЖКХ Автобусы Ступино
25 сентября 2024, 23:17
Госавтоинспекторы из Одинцова провели круглый стол со школьниками
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Сотрудники Госавтоинспекции собрали в одной из одинцовских школ круглый стол. Ученики и юные инспекторы движения приняли в нем активное участие.

Участники круглого стола обсудили развитие деятельности отрядов юного инспектора движения и поделились творческими идеями по популяризации безопасного движения. Ребята совместно с медиацентром подготовили презентации о правилах дорожного движения, после чего проверили базовые знания первоклассников.

Автоинспекторы также рассказали ребятам об основных правилах поведения на дороге с профессиональной точки зрения.

Не обошлось без подарков - сотрудники вручили ученикам первых классов информационные материалы и световозвращающие аксессуары. Они поблагодарили своих помощников, отметив, что активная работа юных инспекторов движения повышает культуру безопасного поведения на дорогах.

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Одинцово ПДД Школьники

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