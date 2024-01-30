Жильцов треснувшего дома в Пересвете поселили в гостиницах со светлыми номерами и с питанием

Одной из тех, кто уже заселился в гостиницу, стала Светлана Антонова. Помимо вещей первой необходимости с собой она взяла книги. Женщине предоставили уютный двухместный номер. Светлана отметила поддержку властей и сказала, что все вопросы решаются оперативно.

Сейчас на Октябрьской улице работают специалисты. Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов пообещал чуть позже встретиться с жителями треснувшего дома и обговорить алгоритм дальнейших действий.

Прокуратора Подмосковья начала проверку из-за трещины на фасаде , а следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

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