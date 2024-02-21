Жильцам пострадавших от коммунальных аварий квартир в Подольске передали стройматериалы

Напольную плитку и 12 рулонов обоев волонтеры передали пенсионерке из дома на Симферопольской улице, в квартире которой прорвало батареи. От горячей воды пол оказался испорчен, а обои стали отходить от стен из-за влажности.

«В январе очень быстро приехала аварийная бригада. Перекрыла воду и поставила новую батарею. То, что ещё привезли обои, даже не ожидала, очень этому рада и благодарна. Спасибо большое», - сказала пенсионерка. Также стройматериалы получили и жители дома на проспекте 50-летия Октября.

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