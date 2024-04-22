Жертв аварии на Чернобыльской АЭС вспомнят в Лобне

Сквер Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в Лобне получил новую жизнь благодаря работам по благоустройству, проведенным в 2023 году. Теперь это место является не только мемориальной локацией, напоминающей о героизме и самопожертвовании ликвидаторов аварии, но и комфортной зоной отдыха для горожан.

Памятник Ликвидаторам отреставрировали, а к нему обустроили удобный пешеходный подход, что позволяет жителям и гостям города без труда дойти до мемориала и отдать дань уважения тем, кто стал на защиту человечества в один из самых трагических моментов новейшей истории.

Встреча пройдет 26 апреля в 11:00.

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