29 марта 2024, 10:04

Женский турнир по мини-футболу пройдет в Химках 31 марта

Пресс-служба администрации города или района
Читайте нас в: Google Новости

Женский турнир по мини-футболу «Мамы — это сила» пройдет в зале Луневской школы в Химках 31 марта. В нем примут участие четыре команды родителей школьников и воспитанников детских садов.

Как рассказали в администрации округа, в прошлом году в турнире выиграла команда детского сада, второе место заняла «Сборная мам», а третье - учителя Луневской школы. Турнир приурочили к 8 Марта.

«Женщины от природы могут все: воспитывать детей, создавать уют в семье, делать успехи на работе и в бизнесе и, конечно, им важно сохранить и вовремя восполнить энергию. Параллельно еще поддерживать хорошую физическую форму и даже находить возможность сбрасывать накопленные эмоции. Футбол, как и любой другой вид спорта - прекрасная возможность для саморазвития», - отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Химки Детские сады
29 марта 2024, 11:12
Более 100 школьников стали участниками соревнований по дистанционному пилотированию в Химках
Читайте нас в: Google Новости
Соревнования по дистанционному пилотированию «Полигон 77» стартовали в Химках. Ученики школ округа от восьми до 15 лет продемонстрируют свои умения в управлении беспилотными летательными аппаратами в удаленном формате. До конца дня соревнования проведут среди 14 команд округа.

«Сегодня был открытый урок, посвященный дистанционному управлению летательными и наземными техническими устройствами. Мероприятие состояло из двух таймов между двумя командами. Главная задача - долететь до погрузочной платформы, захватить груз и отвезти его к себе на базу», - прокомментировал учитель информатики и технологии МБОУ «Лига первых» Николай Одиноков.

Победители получат возможность посетить экскурсию в индустриальном парке, где ребятам покажут площадку, на которой они удаленно управляли дронами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Химки
29 марта 2024, 11:11
Ступино укрепит сотрудничество с восточными странами
Пресс-служба администрации города или района
Читайте нас в: Google Новости
Глава Ступина Сергей Мужальских и исполнительный директор Совета муниципальных образований Подмосковья Олег Иванов встретились с вице-президентом и руководителем секретариата Международной ассоциации «Породненные города» Сергеем Парамоновым. Они обсудили сотрудничество и взаимопомощь.

Организации будут совместно работать для расширения возможностей в вопросах международного сотрудничества. На встрече они обсудили города-побратимы и вынужденное приостановление взаимодействия с ними. В результате участники встречи выбрали курс на расширение связей с восточными странами.

«В округе множество иностранных предприятий. По привлечению инвестиций в промышленный сектор Ступино в числе лидеров. Муниципалитет заинтересован в укреплении и расширении деловых связей с дружественными нам странами», - сказал Сергей Мужальских.

Он рассказал о сотрудничестве с провинцией Китая Шаньдун в области сельского хозяйства, промышленности и других сферах и о перспективах расширения связей с Индией, Ираном и странами Латинской Америки.

Очередную встречу на эту тему планируют провести в мае.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Китай Ступино
29 марта 2024, 10:36
Загруженность дорог Подмосковья составила 3 балла утром 29 марта
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Утренние пробки оценили в три балла 29 марта. В региональном Минтрансе уточнили, что на дорогах зафиксировали почти 900 тысяч автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры». Движение также затруднено на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
29 марта 2024, 10:32
«Школа ходьбы» ставила бойцов СВО на ноги. Директор центра «Ясенки» — о реабилитации
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Подольске открыли «Школу ходьбы» для раненых участников спецоперации. Инвалидам-колясочникам помогли встать на ноги, а обладателям протезов — заново научиться ходить, рассказал ведущей «360» Юлии Минаковской директор Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» Михаил Маслов.

Проект реализовали полгода назад благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Минсоцразвития Московской области. Михаил Маслов сообщил, что «Ясенки» получили большое количество специализированного оборудования для восстановления утраченных функций опорно-двигательного аппарата ног.

«„Школа ходьбы“ также важна тем, кто стал передвигаться на протезах, потому что это довольно-таки сложно. <…> Как только ты встал на протезы, ты просто стоять не можешь - нужно найти баланс. Для этого у нас есть специализированное оборудование „Баланс Мастер“, различные дорожки», - сказал он.

Центр реабилитации рассчитан на пребывание 130 пациентов , заезд длится три недели. Михаил Маслов сообщил, что сразу после поступления участники СВО попадали к социальному работнику. На следующий день назначали медицинский консилиум.

«Для меня интеграция в общество - это когда боец приехал на коляске и встал на ноги. Когда он только что встал на протезы и начал ходить. Когда ребята, передвигающиеся на колясках, получали водительские права. Весь этот опыт у нас есть», - заявил директор центра.

В «Ясенках» также открыли бесплатный прокатный центр технических средств реабилитации. Бойцы СВО могли подобрать костыли или ходунки под индивидуальные потребности.

Подольск Здравоохранение Военные Медицина Инвалиды

Новости по теме