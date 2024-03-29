Женский турнир по мини-футболу пройдет в Химках 31 марта

Как рассказали в администрации округа, в прошлом году в турнире выиграла команда детского сада, второе место заняла «Сборная мам», а третье - учителя Луневской школы. Турнир приурочили к 8 Марта.

«Женщины от природы могут все: воспитывать детей, создавать уют в семье, делать успехи на работе и в бизнесе и, конечно, им важно сохранить и вовремя восполнить энергию. Параллельно еще поддерживать хорошую физическую форму и даже находить возможность сбрасывать накопленные эмоции. Футбол, как и любой другой вид спорта - прекрасная возможность для саморазвития», - отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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