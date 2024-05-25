Женский суперфинал чемпионата АСБ завершился в Подмосковье

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Кубок Белова сезона-2023/2024 достался баскетболисткам Владимирского государственного университета, известным как «Владимирские львицы», которые в финальном поединке одержали победу со счетом 75:64 над командой Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, известной как ГУТиД.

В поединке за третье место сошлись Челябинский государственный университет (ЧГУ-Атланта) и Уральский федеральный университет (УрФУ Сима-Ленд) из Екатеринбурга, где челябинские спортсменки одержали победу со счетом 62:38.

Исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола Сергей Крюков выразил благодарность правительству Московской области и министерству физической культуры и спорта за поддержку суперфинала и отметил уникальность женского баскетбола как самого эмоционального и насыщенного вида спорта.

«Женский баскетбол уникален. Если мы говорим, что студенческий баскетбол - это самый искренний баскетбол, то женский - самый эмоциональный и насыщенный», - добавил Сергей Крюков.

Награждение лучших игроков провела капитан женской сборной России и чемпионка Премьер-лиги Елизавета Шабанова.

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