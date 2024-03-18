Женская сборная Подмосковья выиграла на чемпионате России по футзалу среди глухих

В финале девушки сыграли со сборной Москвы. В основное время матч закончился вничью со счетом 1:1. Исход встречи решился в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказалась команда Московской области.

​Третье место место заняли футболистки из Санкт-Петербурга.

​Чемпионат России по футзалу в рамках спорта глухих прошел в Ульяновске. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

В конце февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

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